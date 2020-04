Domenica delle palme di sconti su Unieuro: le migliori offerte di oggi

Non si fermano le offerte di Unieuro, nemmeno durante la Domenica delle palme. Quest'oggi la catena di distribuzione propone i classici sconti validi fino alla mezzanotte, che permettono di portare a casa un'ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Partendo come sempre dai televisori, l'LG 49SM9000PLA da 49 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 599 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino. Allo stesso prezzo c'è anche l'LG UM745 da 65 pollici 4K Ultra HD, ma in questo caso il risparmio è più elevato e pari al 53%.

Non mancano ovviamente i TV QLED di Samsung: il Q70R da 65 pollici passa a 999 Euro, può essere acquistato a 999 Euro: la riduzione è minima e pari al 4% rispetto ai 1049 Euro precedenti. Fronte Sony, KD-55XG7096 da 55 pollici 4K Ultra HD passa a 499 Euro, mentre il Samsung RU7090 da 75 pollici è disponibile ad 849 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, il Galaxy Note10 Lite è disponibile a 519 Euro, mentre il ROG Phone di Asus con 8GB di RAM e 128GB di storage passa a 359 Euro, il 40% in meno dai 599 Euro precedenti. In sconto ci sono anche diversi iPhone, tra cui l'XR da 64 gigabyte a 639 Euro.