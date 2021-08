Uno dei domini più famosi e preziosi del web è in vendita: al via l'asta!

Uno dei domini più famosi del web è attualmente in vendita sulla piattaforma d'aste Sedo, dove si è già scatenata una vera e propria guerra a suon di offerte. Si tratta del dominio thepiratebay.com, associato al tracker di Torrent.

Lo scorso anno i proprietari hanno accidentalmente fatto scadere anche l'indirizzo .org dello stesso dominio, ed entrambi sono stati rapidamente acquistati da Dropcatch, un servizio specializzato nell'acquisto di domini scaduti.

Attualmente thepiratebay.com è in vendita ed il prezzo minimo richiesto è di 65mila Dollari, più del doppio dell'importo pagato dall'acquirente anonimo l'ultima volta, 31.500 Dollari. Le ragioni di tale valore sono da ricercare nel fatto che il dominio attira ancora un numero significativo di visitatori: secondo Similarweb ogni mese 150mila persone visitano il sito, il tutto nonostante lo spostamento delle attività di torreting.

La persona anonima che ha acquistato il dominio non appena è diventato disponibile ha monetizzato in maniera importante attraverso le pubblicità. Parlando con TorrentFreak ha affermato che "sapevo che avrebbe ricevuto un volume molto elevato di traffico digitato da persone che digitavano erroneamente thepiratebay.com invece di .org". La stessa persona aveva intenzione di trasformare il sito web in una libreria di download legali, che avrebbe generato anche entrate ancora più elevate, ma alla fine il progetto non ha visto la luce permotivi di tempo.