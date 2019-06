Il dominio di YouTube è vicino alla fine? Per Facebook Watch numeri da record

Dopo anni di dominio assoluto ed incontrastato, YouTube potrebbe (finalmente) avere un concorrente da cui guardarsi. Facebook infatti ha svelato i dati della propria piattaforma di condivisione video Facebook Watch, e siamo certi che i numeri preoccuperanno i dirigenti della società controllata da Google.

Secondo quanto riferito dalla compagnia di Mark Zuckerberg, ogni mese 720 milioni di utenti si collegano a Facebook Watch per la visualizzazione dei video caricati dagli amici o presenti sulla piattaforma. I dati quotidiani sono ancora più elevati: 140 milioni di persone infatti trascorrono almeno un minuto del loro tempo su Watch ogni giorno.

In media, i visitatori giornalieri trascorrono più di 26 minuti sulla piattaforma, ed ovviamente Facebook è pronta a massimizzare quanto più possibile l'enorme mole di utenti.

La società americana ha infatti svelato la produzione di una nuova serie di contenuti originali, che per la maggior parte saranno disponibili solo negli Stati Uniti e non in Italia.

Per Facebook Watch però si tratta di un'iniezione di fiducia importante in quanto dopo un primo anno difficile si sta attestando come la seconda piattaforma di condivisione video preferita dagli utenti, dietro ovviamente a YouTube che resta il re incontrastato del mercato. Sarà però interessante vedere l'evolversi dei contenuti e soprattutto dell'adozione da parte degli utenti.