Donald Trump, 300 dipendenti di Twitter hanno spinto per il ban con una petizione

Come abbiamo avuto modo di raccontare qualche ora fa, Twitter ha permanentemente sospeso Donald Trump. Secondo quanto riferito dal Washington Post, a spingere su questa decisione sarebbero stati più di 300 dipendenti del social network, che hanno lanciato una petizione interna a seguito del raid al Campidoglio dello scorso 6 Gennaio.

Nella lettera, pubblicata dal Washington Post, i dipendenti del social network si dicevano "disturbati" dall'attacco ed hanno chiesto ai dirigenti di "sospendere definitivamente Trump a causa del suo coinvolgimento" nelle violenti proteste.

"Dobbiamo esaminare la complicità di Twitter in ciò che il presidente eletto Biden ha giustamente definito un'insurrezione. Questi atti mettono a repentaglio il benessere degli Stati Uniti, della nostra azienda e dei nostri dipendenti" si leggeva nella lettera, che chiedeva a Twitter anche un "resoconto chiaro" sulla decisione presa qualche giorno fa, e poi rivista, di sospendere momentaneamente Trump dal social.

"Dobbiamo imparare dai nostri errori per evitare danni futuri" si leggeva in un altro stralcio della lettera, firmata da più di 300 persone in poco meno di due giorni.

Qualche ora fa, inoltre, anche Facebook ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato di Donald Trump, almeno fino al termine della transazione che si concluderà il 20 Gennaio con l'insediamento del nuovo presidente Joe Biden.