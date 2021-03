Donald Trump aprirà presto un proprio social network: 'attirerà milioni di persone'

Il ban di Donald Trump da Twitter è stato al centro di un aspro dibattito lo scorso gennaio, soprattutto dopo che anche altre piattaforme social hanno seguito la falsariga della compagnia di Jack Dorsey. L'ex Presidente Americano però non sembra essere intenzionato ad abbandonare completamente il web.

Secondo quanto affermato dal consigliere senior di Trump, Jason Miller, a FoxNews, Trump lancerà la propria piattaforma di social media tra "due o tre mesi".

Miller ha spiegato che si tratterà della novità più interessante nel mondo dei social network, ed è destinata a "ridefinire completamente i giochi", ma a quanto pare il tycoon intende anche giocare sull'effetto curiosità dal momento che come spiegato "tutti sono in attesa di capire cosa farà esattamente Trump".

Nel corso dell'intervista sono anche stati diffusi altri dettagli a riguardo: Miller ha infatti svelato che Trump ha parlato con numerose aziende e prevede che la sua piattaforma "attirerà decine di milioni di persone".

Non è chiaro quando vedrà la luce questo nuovo social network, tanto meno quali saranno le modalità per iscriversi e soprattutto come funzionerà. Attualmente la maggior parte dei sostenitori di Trump sono su Parler, il social tanto discusso al punto che Amazon ha deciso di revocare il proprio hosting in quanto dà voce agli estremisti e non applica alcun tipo di moderazione ai contenuti.