Donald Trump aveva chiesto a Bill Gates di diventare il suo consulente scientifico

Nonostante sia ormai passato più di un anno dall'insediamento, Donald Trump ancora non ha nominato alcun consulente scientifico, ma nella lista dei papabili figurava anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates, che ha declinato (neppur tanto) gentilmente l'invito.

Secondo quanto affermato dall'ex CEO del colosso di Redmond, durante un incontro tenuto lo scorso mese con il Presidente, Gates avrebbe suggerito a Trump di nominare qualcuno che diriga l'Ufficio di Scienza e Tecnologia della Casa Bianca. Il tycoon a quel punto non ha esitato ed ha immediatamente offerto il ruolo a Gates, il quale ha rifiutato dicendo che "non sarebbe un buon modo per occupare il mio tempo".

La notizia è stata rivelata dallo stesso Gates a STAT, ed è rapidamente finita sulle prime pagine di tutte i giornali, passando come un attacco del filantropo nei confronti dell'amministrazione.

L'Ufficio in questione, però, dovrebbe essere occupato e diretto da uno scienziato vero e proprio, e dal momento che Gates non lo è, le motivazioni della scelta sarebbero da ricercare proprio in questo. L'OSTP infatti ha il compito di aiutare il presidente su questioni relative all'ambiente, all'ingegneria e la tecnologia, tutti temi molto cari a Bill Gates.

E' probabile che sulla scelta di Gates siano anche pesati i licenziamenti (alcuni dei quali senza motivazioni valide) annunciati di recente da Trump, ma anche le posizioni del Presidente nei confronti di alcuni temi come quello del riscaldamento globale.

Ad oggi, però, la posizione è occupata ad interim da uno scienziato 31enne.