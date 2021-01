Donald Trump bannato anche da Twitch: disabilitato l'account del Presidente USA

Dopo il ban a tempo indeterminato di Facebook per Donald Trump, un'altra piattaforma social ha deciso di tagliare i ponti con il presidente degli Stati Uniti. Si tratta di Twitch, che ha deciso di disabilitare l'account ufficiale di Trump.

"Alla luce dello scioccante attacco di ieri al Campidoglio, abbiamo disattivato il canale Twitch del presidente Trump" ha affermato un portavoce ad Engadget. "Date le attuali circostanze straordinarie e la retorica incendiaria del Presidente, riteniamo che questo sia un passo necessario per proteggere la nostra comunità ed impedire che Twitch venga utilizzato per incitare ad ulteriori violenze" si conclude il comunicato.

Provvedimenti analoghi erano stati presi anche da Snapchat e Shopify, mentre Twitter ha sospeso per qualche ora il profilo di Trump, che ha ripreso a twittare nella notte italiana alla scadenza del ban con un video-messaggio conciliante in cui ha riconosciuto per la prima volta la sconfitta.

Per Twitch però non si tratta di una prima assoluta, dal momento che anche lo scorso Giugno aveva sospeso temporaneamente l'account di Trump dopo quanto avvenuto a Tulsa. All'epoca la piattaforma di Amazon aveva citato le politiche sui comportamenti relativi ad hate speech e molestie, affermando che il Presidente aveva fatto delle osservazioni denigratorie nei confronti dei migranti messicani.