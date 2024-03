Per Donald Trump il Bitcoin è una valuta aggiuntiva: 'consentirò i pagamenti'

Mentre il Bitcoin continua la sua corsa verso livelli mai raggiunti prima, arrivano delle importanti dichiarazioni da parte del candidato del Partito Repubblicano ed ex Presidente degli USA, Donald Trump, sulla criptovaluta.

In un’intervista rilasciata qualche ora fa alla CNBC, Trump ha lungamente parlato della criptovaluta più importante del mercato e promesso che qualora dovesse essere rieletto, farebbe in modo che le persone possano utilizzarlo - in alcune circostanze - per effettuare pagamenti in quanto a sua detta, ormai, il Bitcoin è una forma di valuta aggiuntiva.

Secondo Trump infatti “Bitcoin ha ormai una vita propria. A volte anche io faccio piccole cose per divertimento e ci faccio soldi, ma mi ci diverto anche”. Trump, comunque, in risposta alla domanda di Joe Kernen ha specificato che non ha comprato Bitcoin, ed ha sottolineato che con lui alla Casa Bianca le persone potrebbero utilizzarlo per i pagamenti: “se ci pensate, è un’ulteriore forma di valuta. In precedenza ero solito dire: voglio il Dollaro. Ora non voglio che la gente abbandoni il Dollaro, ma è innegabile che il Bitcoin abbia una sua vita”.

Ovviamente, si tratta sempre di dichiarazioni da prendere con le pinze: negli Stati Uniti la campagna elettorale è in pieno fermento e non sono da escludere altre dichiarazioni di questo tipo da parte di Trump.