Donald Trump ha cercato di vendere il social Truth ad Elon Musk, ma non ci è riuscito

Un nuovo rapporto pubblicato dal Washington Post riferisce che la scorsa estate l’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe proposto ad Elon Musk di acquistare il suo social network Truth, ricevendo però una risposta negativa da parte dell’imprenditore sudafricano.

La notizia cita due fonti anonime, le quali spiegano che la proposta sarebbe arrivata la scorsa estate, quando Musk gestiva ancora Twitter e ben prima dell’assunzione di Linda Yaccarino a CEO di X. A quanto pare i contatti sarebbero andati avanti per diverso tempo, e l’ex numero uno della Casa Bianca, e candidato alle Presidenziali del prossimo novembre, avrebbe più volte confidato ai suoi consiglieri che il CEO di Tesla avrebbe dovuto acquisire la sua piattaforma. Tuttavia, i colloqui non sono continuati ed alla fine non se n’è fatto nulla.

Proprio di recente, è stato confermato che Elon Musk ha incontrato Donald Trump, ma il CEO di SpaceX e Tesla tramite il proprio account ufficiale X ha voluto evidenziare di non avere alcuna intenzione di finanziare nessuno dei candidati alla Casa Bianca. Il rapporto tra i due però sembra essere buono: ricordiamo che Elon Musk ha ripristinato l’account X di Trump dopo il ban deciso dalla precedente gestione a seguito dei fatti di Capitol Hill. Tuttavia, il tycoon ha continuato a preferire la sua piattaforma Truth che però non ha registrato il riscontro sperato.