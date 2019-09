Donald Trump chiede alla FDA di vietare le sigarette elettroniche aromatizzate

Donald Trump, l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, ha chiesto alla FDA (Food and Drug Administration), ovvero l'ente statunitense che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici, di vietare le sigarette elettroniche aromatizzate.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Trump sembra avere fretta, dato che oggi ha tenuto un incontro a sorpresa alla Casa Bianca. "Non è solo un problema in generale, ma in particolare per il rispetto dei bambini [...]. Potremmo benissimo fare qualcosa di molto, molto forte al riguardo", ha dichiarato il Tycoon ai giornalisti. Insomma, le intenzioni del Presidente degli Stati Uniti d'America sembrano essere molto chiare.

Alex Azar, Segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America, ha affermato, subito dopo l'incontro con Donald Trump, che la FDA pubblicherà presto una guida normativa per rimuovere dal mercato statunitense le sigarette elettroniche aromatizzate. Secondo Azar, ci sarebbero milioni di bambini che utilizzano questi prodotti e il Segretario ha definito la situazione come "allarmante".

L'annuncio dell'incontro voluto da Donald Trump arriva dopo le dichiarazioni dell'ex candidato alla Presidenza degli USA Mitt Romney, che aveva espresso l'intenzione di arginare il fenomeno. Per chi non lo sapesse, gli Stati Uniti d'America stanno affrontando un problema di salute pubblica particolarmente grave: centinaia di fumatori di sigarette elettroniche si stanno ammalando e le cause non sono ancora del tutto chiare.