Donald Trump continua la sua guerra personale contro Google, pubblicato un video

Le accuse di Donald Trump nei confronti di Google evidentemente non erano isolate. Il Presidente degli Stati Uniti infatti ha rincarato la dose e nella serata di ieri ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter un video per dimostrare come il motore di ricerca fosse vicino all'amministrazione Obama.

Nel filmato, che vi proponiamo come sempre in calce, Trump sostiene che Google ha promosso più volte lo State of Union del suo predecessore direttamente nella homepage, mentre non ha fatto lo stesso per il suo insediamento al Congresso. Il video è condito dall'hashtag #StopTheBias.

CNBC ha immediatamente confermato che le fotografie contenute nel filmato sono veritiere e non si tratta di fake, ma non è al momento chiaro la breve clip sia stata assemblata dall'amministrazione Trump o se si tratta della ricondivisione di un video presente sul web e ripubblicato dal Presidente.

Proprio nella giornata di ieri Trump si era rivolto a Google, Twitter e Facebook, invitandole a stare attente in quanto nella sua visione delle cose starebbero calpestando un territorio minato.

Anche in questo caso è immediatamente arrivata la risposta di Google. Da Mountain View hanno fatto sapere che "il 30 Gennaio 2018, abbiamo messo in evidenza il livestream dello State of Union del Presidente Trump sulla homepage di Google. Storicamente non abbiamo promosso il primo discorso al Congresso da parte di un nuovo Presidente, che tecnicamente non è lo State of Union. Di conseguenza non abbiamo pubblicizzato su Google.com gli stessi indirizzi del 2009 o 2017".

Uno screenshot pubblicato sulla comunità di Reddit r/The_Donald sembra confermare che Google ha realmente promosso lo State of Union sulla homepage nel Gennaio 2018.