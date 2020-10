Donald Trump: 'Covid meno letale dell'influenza', Twitter e Facebook rimuovono il post

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato della positività al nuovo Coronavirus di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato dimesso dall’ospedale dopo pochi giorni del ricovero e, come sempre, si è rivolto ai propri sostenitori sul proprio account Twitter.

In un messaggio pubblicato sui suoi profili social Trump affermava che “il Covid è meno letale dell’influenza, impariamo a conviverci. La stagione influenzale sta arrivando. Molte persone ogni anno, alcune volte anche oltre centomila e nonostante il vaccino, muoiono per l’influenza. Chiudiamo il paese per questo? No, abbiamo imparato a conviverci, come stiamo imparando fare con il Covid, che nella maggior parte della popolazione è molto meno letale”.

Facebook e Twitter hanno immediatamente attivato i sistemi di fact checking e nel giro di pochi minuti hanno rimosso i messaggi per fake news. Un portavoce del social network di Mark Zuckerberg, Andy Stone, ha spiegato che la decisione è arrivata in quanto il messaggio violava le linee guida imposte dalla piattaforma per limitare la disinformazione sul Covid.

Twitter, invece, ha etichettato come “informazione fuorviante e potenzialmente dannosa” il tweet del Presidente.

Lo stesso è accaduto anche negli USA, dove le principali reti del paese si sono attivate per smentire le affermazioni di Trump.

Lo scorso giugno Facebook e Twitter avevano rimosso uno spot di Donald Trump, scatenando le ire del presidente che poco prima aveva firmato un vero e proprio decreto anti-social network.