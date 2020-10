Donald Trump e il Dalai Lama si sono mai incontrati?

Ci sono incontri al vertice che hanno segnato, in positivo o in negativo, la storia dell'umanità ed altri che, chissà, potrebbero farlo in futuro: nel corso dell'ultimo secolo di incontri del genere ne abbiamo visti un bel po', ma quali sogneremmo di vedere in un prossimo futuro?

Per citarne qualcuno non serve addentrarci in tempi particolarmente remoti: possiamo fare un salto nel 2014, ad esempio, anno in cui avvenne l'attesissimo incontro tra la regina Elisabetta II e l'allora recentemente eletto Papa Francesco, che ospitò sua maestà in Vaticano.

Il 2015 fu invece la volta dell'incontro tra l'allora presidente USA Barack Obana e Xi Jinping, il presidente della repubblica popolare cinese che per la prima volta mise allora piede sul suolo statunitense. Come dimenticare, inoltre, la serie di meeting di cui furono protagonisti Vladimir Putin e Kim Jong Un solo lo scorso anno?

Potremmo risalire indietro nel tempo all'infinito ma, buttando un occhio al futuro, un incontro che sarebbe sicuramente interessante da seguire sarebbe quello tra l'attuale presidente USA Donald Trump e il Dalai Lama: due personalità agli antipodi ma altrettanto forti che sarebbero sicuramente capaci di catalizzare l'attenzione ma che no, ad oggi non hanno mai avuto modo d'incontrarsi. A proposito di Trump: nei giorni scorsi il presidente è stato attaccato anche dall'ex-star Marvel Chris Evans in merito alla questione covid.