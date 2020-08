Donald Trump firma il ban di TikTok: 'è una minaccia per gli USA'

Come ampiamente preannunciato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che prevede il ban di TikTok entro 45 giorni. Nel provvedimento, il tycoon vieta a qualsiasi persona ed aziende americana di avere rapporti con ByteDance, la società proprietaria della piattaforma.

Ancora una volta, Donald Trump afferma che la scelta è stata presa per motivazioni di sicurezza nazionale, ed ha definito TikTok una minaccia per gli Stati Uniti in quanto strettamente legata al Governo Cinese. L'inquilino della Casa Bianca, però, si è anche soffermato sulla grande quantità di dati raccolti da parte dell'applicazione, che è stata presa di mira anche da Anonymous.

L'ordine esecutivo però non entrerà in vigore immediatamente, ma tra poco più di un mese. Gli osservatori sostengono che questa mossa sia stata studiata a tavolino dallo staff del Presidente per spingere ByteDance ad accelerare la vendita di TikTok a Microsoft, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine dopo la conferma ufficiale da parte della società di Redmond.

In un ordine parallelo, Trump ha anche vietato qualsiasi rapporto commerciale con WeChat, il Whatsapp della Cina di proprietà di Tencent. In questo caso, dal momento che non vi è all'orizzonte alcuna vendita, l'ordine entrerà in vigore entro 45 giorni e molto probabilmente sarà effettivo a tutti gli effetti.