Donald Trump: 'il Coronavirus sarà debellato senza vaccino'

Dopo i bizzarri consigli sulle cure contro il Coronavirus, Donald Trump ha rilasciato un'altra serie di dichiarazioni che sono destinate a far discutere. Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, ha affermato che il Sars-CoV-2 andrà via senza alcun vaccino.

Durante l'incontro esperti ed epidemiologi, Trump ha detto di "non fare affidamento sul vaccino" in quanto è convinto del fatto che il Coronavirus sarà debellato anche senza. "Anche senza vaccino, se il virus è andato, si tornerà alla normalità" ha affermato il Presidente, in risposta ad una domanda sul ritorno alla normalità che, però, secondo Bill Gates è ancora lontano.

Trump ha dichiarato che "le persone non si devono abituare ad una nuova normalità, ma devono recuperare le vecchie abitudini" ed ha categoricamente allontanato le ipotesi di vedere stadi con capienza ridotta a causa delle misure di distanziamento sociale.

Le dichiarazioni sulla scomparsa del Coronavirus, però, sono diametralmente opposte rispetto a quelle rilasciate dal dottor Anthony Fauci, il quale in precedenza aveva allontanato un'ipotesi di questo tipo in quanto a differenza della SARS e l'AIDS "è un virus straordinariamente efficiente nella trasmissione tra persone. Questi tipi di virus è difficile che scompaiano da soli".

Ancora una volta, quindi, le dichiarazioni di Trump sono destinate ad aprire un altro dibattito.