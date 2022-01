Donald Trump lancerà il suo social network TRUTH il mese prossimo?

Il social network di Donald Trump sta arrivando: dopo la conferma del debutto nel 2022 giuntaci tramite l’App Store di Apple, il medesimo negozio di applicazioni ci fornisce ulteriori indizi sul rilascio di TRUTH Social, nome evocativo che ha già attirato moltissimi utenti e internauti. L’apertura al pubblico sembra fissata a fine febbraio.

Come ripreso da The Verge, TRUTH al momento appare sull’App Store con una data plausibile di rilascio: il 21 febbraio 2022. Una giornata non casuale, affatto: si tratta del President’s Day, chiaramente selezionata come richiamo a “chi è il vero Presidente degli Stati Uniti”. Trump Media and Technology Group o TMTG non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito ad alcun canale mediatico internazionale.

L’unico modo per accedere in anticipo a TRUTH Social è tramite l’inserimento del proprio nome in una “lista di attesa” o di beta testing, che permetterà ai partecipanti di notare come la piattaforma si tratti in realtà quasi di un clone di Twitter. Le feature sono le stesse, dalla scrittura di post (chiamati truth, verità) al re-truth, passano per condivisione e Mi Piace. Anche l’interfaccia utente è estremamente simile e fungerà da ponte per tutti i follower di Donald Trump, escluso dal social di Jack Dorsey con un sonoro ban dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021.

Insomma, sarà interessante seguire il debutto e l’evoluzione di questo nuovo portale comunicativo, a prescindere dal sostegno o meno nei confronti dell’ex Presidente degli Stati Uniti. Riuscirà ad attirare un numero importante di utenti o subirà un duro contraccolpo al lancio? Lo scopriremo soltanto a fine prossimo mese.