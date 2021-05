Donald Trump lancia il suo blog ufficiale: 'Un posto dove parlare liberamente'

Il ban dai maggiori social network, la caduta di Parler e il furto di 70 terabyte di dati da quest’ultima piattaforma hanno costretto l’ex Presidente degli Stati Uniti a cambiare strategia di comunicazione verso i suoi sostenitori e non solo. A quattro mesi dall’esclusione da Twitter, Donald Trump ha ufficialmente lanciato un blog tutto suo.

Il blog in questione ha un sito facilmente raggiungibile, dato che l’indirizzo consiste semplicemente nel nome completo Donald J. Trump, e permetterà a tutti i lettori di condividere i pensieri dell'ex presidente su Twitter, Facebook e altri social network da cui il tycoon statunitense è stato bandito. "From the desk of Donald J. Trump", ovvero “Dalla scrivania di Donald J. Trump”, ha preso vita martedì ed è definito dai gestori come "un posto dove parlare liberamente e in sicurezza".

A quanto pare, però, i lettori non possono ancora commentare i suoi post al momento, soltanto leggere tutti i contenuti postati da Donald Trump tra il 24 marzo e oggi, oppure condividerli proprio sulle piattaforme di Mark Zuckerberg e Jack Dorsey. Del resto, condividere i suoi pensieri su di esse non costituisce una violazione delle regole della piattaforma.

Il pulsante “mi piace” al momento non funziona, quindi il blog sembrerebbe essere ancora in fase di creazione e, con ogni probabilità, i gestori stanno lavorando anche sulla funzionalità commenti implementando sin da subito una vasta serie di filtri per evitare tentativi di troll. Non mancano, invece, un negozio con il suo merchandise e una pagina “Contribute” che, con diversi dark pattern, invoglia l’utente a effettuare donazioni ricorrenti per sostenere la sua campagna mediatica e futura campagna elettorale.

Insomma, quello a cui siamo dinanzi è chiaramente il “nuovo social network” voluto da Donald Trump ancora da fine 2020. Sarà un successo? Lo scopriremo solamente nel corso dei prossimi mesi, quando verranno implementate più funzionalità e la diffusione dei contenuti sarà maggiore.