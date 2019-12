Donald Trump lancia la Space Force: 'Spazio fondamentale per la nostra economia'

Ad un anno e mezzo dall'annuncio della costituzione della Space Force, Donald Trump ha ufficialmente istituto il nuovo corpo militare, nell'ambito del National Defence Autorization Act.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla CNN, il nuovo corpo degli USA sarà composto da 16 mila uomini e risponderà direttamente alla Air Force, sotto la guida di Barbara Barrett. Il numero uno della Space Force sarà invece il generale John Raymond.

Il segretario alla difesa, Mark Esper, ha osservato che "l'istituzione delle Forze Speciali rappresenta un passo storico, oltre che un imperativo strategico per la nostra nazione, in quanto lo spazio è diventato importante per il modo di vivere, la nostra economia e la sicurezza nazionale, e dobbiamo essere pronti a proteggerci da azioni ostili. Questo nuovo corpo ci aiuterà a contrastare aggressioni e difendere i nostri interessi nazionali, oltre che affrontare potenziali avversari".

Jay Raymond, il capo dello SpaceCom, ha anche affermato che "con l'istituzione delle Forze Spaziali degli Stati Uniti stiamo elevando lo spazio in modo commisurato alla sua importanza per i nostri interessi nazionali e la sicurezza, ma anche quelli dei nostri partner ed alleati".

Tra i 16mila impiegati figureranno anche uomini della Air Force, oltre che civili: il nuovo corpo avrà una sua uniforme ed anche un suo inno.