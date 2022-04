Donald Trump non tornerà su Twitter, ma promuove Musk: 'Elon è un brav'uomo'

Donald Trump tornerà su Twitter? E’ questa la domanda che si sono fatti molti subito dopo l’ufficializzazione dell’acquisto del social network da parte di Elon Musk. A mettere fine alle speculazioni ci ha pensato proprio lo stesso ex presidente, in un’intervista per Fox News.

Parlando con l’emittente televisiva, da sempre molto vicina al tycoon, Trump ha affermato che “non tornerò su Twitter, resterò su TRUTH. Spero che Elon acquisti Twitter perchè lo migliorerà, ed è un brav’uomo, ma io rimarrò su TRUTH”.

Nonostante ciò, però, le ultime voci sottolineano come il lancio di Truth sia stato disastroso: il riscontro è stato molto scarso ed anche lo stesso Donald Trump è stato descritto come “furioso” per i problemi dei primi giorni. A confermare tali voci ci pensa anche il fatto che, come notato da molti, Trump ancora non ha scritto sulla piattaforma.

L’ex numero uno della Casa Bianca anche qualche settimana fa, quando l’acquisto di Twitter da parte di Musk era una semplice ipotesi, aveva allontanato l’ipotesi di un suo ritorno affermando che “Twitter è diventato noioso ed ha perso molte voci interessanti”.

L’operazione è stata chiusa per un importo vicino ai 44 miliardi di Dollari, come spiegato nel comunicato finale, nonostante l’accumulo da parte del CEO di SpaceX e Tesla di 46,5 miliardi di Dollari.