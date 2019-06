Donald Trump fa pace con Huawei: 'potrà riacquistare prodotti dagli USA'

Arriva così, in un caldo sabato pomeriggio di giugno, la "notizia bomba": Donald Trump ha deciso di "fare pace" con Huawei. Infatti, il presidente degli Stati Uniti d'America ha annunciato che l'azienda cinese "potrà tornare ad acquistare prodotti dai fornitori americani". Insomma, sembra proprio che la questione del ban stia per rientrare.

L'annuncio, come riportato anche da TechCrunch e Il Messaggero, è arrivato in seguito all'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, tenutosi nel contesto del G20 di Osaka di questo fine settimana. Sembra quindi che le due parti abbiano trovato un accordo, ovvero quello che Trump voleva da lungo tempo.

Infatti, il presidente degli Stati Uniti d'America ha dichiarato quanto segue: "Per il momento non ci saranno nuovi aumenti di dazi, ma ripartiranno i negoziati. [...] Loro spenderanno molti soldi, un enorme ammontare di soldi, per prodotti agricoli e cibo americani. Lo faranno quasi subito, già durante i negoziati. [...] Huawei potrà tornare ad acquistare i prodotti dai fornitori americani. [...] Stiamo parlando di apparecchiature in cui non esiste un grosso problema di sicurezza nazionale".

Insomma, sembra che l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping abbia dato i frutti sperati e che gli Stati Uniti d'America e la Cina abbiano trovato un valido accordo. Non è ancora tuttavia chiaro se Trump permetterà a Huawei di tornare a negoziare con tutte le aziende, ma perlomeno siamo sicuri che l'azienda cinese potrà nuovamente rifornirsi di quei componenti che non rappresentano un problema a livello di sicurezza nazionale.