Donald Trump prepara la vendetta contro Twitter, Google e Facebook: in arrivo un decreto

Continua la controffensiva di Donald Trump nei confronti dei social network, dopo l'etichetta apposta da Twitter ad un suo tweet. Secondo quanto riferito da Reuters, nella giornata di oggi il Presidente dovrebbe firmare un ordine esecutivo che revisionerà una legge che ha protetto Twitter, Facebook e Google.

L'agenzia di stampa racconta che le tre società saranno responsabili per i post pubblicati dagli utenti. Reuters ha avuto modo di mettere le mani su una bozza del provvedimento, che potrebbe anche cambiare prima della firma da parte di Trump. La Casa Bianca non ha confermato in via ufficiale i rumor, ma alcuni funzionari vicini a Trump avrebbero raccontato che oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità.

L'ordine esecutivo richiederà alla Federal Communication Commission di revisionare e chiarire l'articolo 230 del Communications Decency Act, una legge federale che esenta le piattaforme online da qualsiasi responsabilità legale per i post degli utenti. La conseguenza diretta porterà ad un aumento delle cause legali nei confronti delle società tech come Twitter e Facebook.

La FCC dovrà inoltre anche verificare se una determinata piattaforma social utilizza politiche ingannevoli per la moderazione dei contenuti, un aspetto che ha fatto infuriare ieri Donald Trump contro Twitter, in quanto rea secondo lui di aver ostacolato il dibattito e di aver interferito nelle elezioni presidenziali.

Il decreto imporrà anche al Procuratore Generale di istituire un gruppo di lavoro comprensivo dei Procuratori Statali che dovrà sorvegliare sull'applicazione delle leggi statali che vietano alle piattaforme di commettere atti ingiusti o peggio ingannevoli. E' prevista anche la creazione di liste di controllo degli utenti sulla base delle loro interazioni con i contenuti e degli altri utenti.