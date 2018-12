Donald Trump è pronto a firmare un ordine esecutivo anti-Huawei e ZTE

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Reuters, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe pronto a firmare un ordine esecutivo allo scopo di bloccare gli acquisti di dispositivi cinesi come quelli Huawei e ZTE.

L'annuncio potrebbe arrivare già nel corso dei primi giorni del prossimo anno, ed avrebbe ad oggetto un ordine esecutivo studiato ad hoc per impedire alle società americane di usare apparecchiature di telecomunicazione cinesi, prodotte da ZTE ed Huawei. Le motivazioni sono da ricercare nei presunti collegamenti che l'intelligence americana avrebbe trovato con il governo cinese.

Nelle ultime settimane, soprattutto dopo l'arresto della figlia del fondatore di Huawei, sono cresciute negli Stati Uniti le preoccupazioni per i collegamenti con il governo cinese, che consentirebbe alla Cina di spiare le società americane ed le agenzie federali. Accuse che, come sottolineato dalla stessa Huawei, non hanno mai trovato riscontri ufficiali.

Reuters sottolinea che l'ordine, che segue le "raccomandazioni" inviate agli alleati, potrebbe classificare la situazione di Huawei e ZTE come una vera e propria emergenza nazionale, e potrebbe cambiare il quadro alla luce del lancio del 5G.

L'agenzia di stampa internazionale afferma anche che la Polizia del Regno Unito avrebbe intenzione di eliminare le apparecchiature di Huawei dai propri uffici e sistemi di comunicazione. Una brutta tegola soprattutto per le società cinesi.

La portavoce della diplomazia cinese, Hua Chunying, si è rifiutata di commentare le indiscrezione, ma ha sottolineato ancora una volta che le accuse mosse nei confronti del governo della Cina non hanno fondamenta o riscontri ufficiali.