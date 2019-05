Donald Trump pronto a varare il ban di Huawei dagli USA per il 5G?

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, con il nuovo aumento dei dazi nei confronti dei prodotti importati dagli Stati Uniti, non sembra fermarsi. Il presidente degli Stati Uniti infatti è pronto a firmare un ordine esecutivo ai danni di Huawei contro cui si è scagliato a più riprese negli ultimi mesi.

Secondo quanto riferito da Reuters, Trump dovrebbe varare il divieto definitivo per le compagnie americane di utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione Huawei ed in generale di altre società che il governo crede rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale.

Nell'ordine esecutivo Trump potrebbe impugnare l'International Emergency Economics Power Act del 1977, che conferisce al Presidente ampio potere di controllare il commercio in risposta ad un'emergenza nazionale. Le voci su questo possibile ordine sono presenti sul web da ormai un anno, e la pubblicazione è stata ripetutamente ritardata per ragioni non note. Il Wall Street Journal aveva iniziato a riferire dell'eventualità addirittura a maggio 2018, esattamente un anno fa.

Ovviamente nel documento non dovrebbero essere esplicitamente nominate le società, ma è chiaro che il Governo farà in modo che venga influenzata anche Huawei a causa delle crescenti preoccupazioni legate al possibile spionaggio da parte del Governo Cinese.

Quella che il Governo Americano ha portato avanti negli ultimi mesi è stata una vera e propria guerra nei confronti di Huawei, esercitando anche pressioni sugli alleati per scoraggiare d utilizzare l'uso di apparecchiature della società cinese per le infrastrutture del 5G.