Donald Trump da record su Twitter: 99 tweet in poche ore!

L'amore di Donald Trump nei confronti di Twitter non è cosa nuova. Il Presidente degli Stati Uniti sin dall'inizio del suo mandato ha sempre utilizzato il social network di microblogging come mezzo numero uno per parlare con i propri elettori ed attaccare i suoi detrattori. Il flusso però nelle ultime ore ha raggiunto dati da capogiro.

Lo scorso sabato infatti Trump ha twittato ben 99 volte tra tweet e retweet, un numero che secondo molti confermerebbe come le acque dalle parti di Washington siano piuttosto agitate non solo per l'imminente campagna elettorale, ma anche per la questione impeachment.

Trump ne ha avuto per tutti: dai rivali democratici alla stampa, ma ha anche commentato la finale di Combate Americas, senza dimenticare appunto la speaker della camera Nancy Pelosi.

Secondo quanto riferito la metà dei tweet e retweet di Trump sarebbero stati rivolti a democratici e la CNN, da sempre un network d'informazione non favorevole al tycoon newyorkese. Il politico se l'è presa anche con Adam Schiff, presidente della commissione per i servizi segreti, l'ex vice presidente Joe Biden (che per molti sarà il suo rivale alla Casa Bianca) e Jerry Nadler, presidente della commissione giudiziaria. In 36 tweet ha menzionato le parole "impeachment", "impeach" ed "impeaching", mentre ha etichettato la CNN come un "Fake News Media".