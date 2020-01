Donald Trump da record su Twitter: pubblica 142 tweet in 24 ore!

Mercoledì 22 Gennaio passerà alla storia di Twitter come il giorno in cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato il maggior numero di post in 24 ore. Sono 142 infatti i tweet inviati dal tycoon newyorkese, da sempre uno dei più grandi fan del social network di microblogging .

Il dato è stato svelato dal profilo FactbaseFeed, che in un'interessante infografica riporta che mercoledì scorso Trump ha toccato il record assoluto da quando è arrivato alla Casa Bianca, con 124 retweet e 18 tweet "originali" scritti di suo pugno. Il giorno più "produttivo" per il Presidente degli USA su Twitter però risale al 5 Gennaio 2015, quando nel giro di 24 ore era addirittura arrivato a 161 post.

L'utilizzo di Twitter da parte di Trump è da sempre oggetto di studi da parte di social media manager e della stampa americana. La CNN, in un interessante articolo osserva come all'inizio del mandato The Donald twittasse in media 9 volte al giorno, un dato che poi si è triplicato tra il 2018 e 2019.

La stessa agenzia di stampa sottolinea anche che il record è stato raggiunto proprio mentre Trump tornava dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

L'amore tra Trump e Twitter non è nuovo: lo scorso Aprile nel corso di un incontro con Jack Dorsey si era lamentato per aver perso alcuni followers.