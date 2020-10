Donald Trump, scoperta la password dell'account Twitter attiva fino a pochi giorni fa?

Tra poche ore, a partire dalle 03:00 italiane del 23 ottobre 2020, ci sarà il dibattito finale tra Trump e Biden per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020, che vedranno gli americani chiamati alle urne il 3 novembre 2020. Risulta, dunque, normale, che in questo periodo se ne sentano "di cotte e di crude" sui candidati.

Tra le notizie che stanno facendo discutere nelle ultime ore, ce n'è una relativa alla sicurezza informatica. In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e RTL Nieuws, un ricercatore olandese, tale Victor Gevers, che lavora nel mondo della sicurezza informatica per conto della GDI Foundation e del Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, sarebbe riuscito a indovinare facilmente la password dell'account Twitter di Donald Trump.

Più precisamente, fino a qualche giorno fa, la password relativa all'account ufficiale @realDonaldTrump su Twitter sarebbe stata "maga2020!". A quanto pare, Gevers sarebbe riuscito a entrare nel profilo del Presidente degli Stati Uniti d'America in soli cinque tentativi, scoprendo, tra l'altro, che l'account non era protetto da alcun sistema di autenticazione a due fattori. Insomma, a suo dire, il ricercatore di sicurezza avrebbe tranquillamente potuto usare l'account del Tycoon.

In ogni caso, questo non è avvenuto, in quanto Gevers afferma di non essere un malintenzionato, ma una persona che scova falle di sicurezza per lavoro. Il ricercatore ha dichiarato, dunque, di aver effettuato subito il logout dal profilo di Trump e di aver informato chi di dovere. In seguito alla segnalazione, la password dell'account Twitter del Presidente degli USA sarebbe stata cambiata tempestivamente.

In ogni caso, rimane la questione della presunta scarsa protezione dell'account di Trump. Non si tratterebbe della prima volta che Gevers riesce ad accedere al profilo del Tycoon, dato che già nel 2016 era riuscito a individuare la password dell'epoca, che in quel caso era "yourefired". Il ricercatore afferma che in quell'occasione segnalò il problema alle autorità e fornì loro delle indicazioni su alcune password "forti" da usare. Ovviamente, tra queste ci sarebbe stata anche "maga2020!". Insomma, stando al ricercatore, il team che gestisce l'account di Trump avrebbe seguito il suo consiglio alla lettera, tanto che la password sarebbe rimasta attiva fino a qualche giorno fa.

Nonostante questo, le affermazioni di Gevers sono state "contestate". Infatti, Ian Plunkett di Twitter ha affermato che non ci sarebbero prove a sostegno di queste dichiarazioni. Inoltre, il politico Judd Deere ha affermato che questa storia sarebbe falsa. Tuttavia, la notizia sta già facendo il giro del mondo e per il momento non sono arrivate smentite né dal diretto interessato né dalle autorità coinvolte.

In calce alla notizia potete trovare uno screenshot divulgato da Gevers che mostrerebbe il suo login all'account Twitter di Trump, che sarebbe stato effettuato il 16 ottobre 2020. Ovviamente, questa non rappresenta una "prova schiacciante", in quanto lo screenshot potrebbe essere stato soggetto a modifiche. Insomma, la situazione non è del tutto chiara.