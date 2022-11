Donald Trump snobba Twitter ed Elon Musk: 'non sono interessato a tornare'

Reazione a sorpresa dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il ripristino dell’account Twitter, avvenuto a seguito del sondaggio lanciato da Elon Musk in cui gli utenti hanno votato si in maggioranza.

Secondo quanto riferito da Reuters, infatti, l’ex inquilino della Casa Bianca avrebbe affermato di non avere alcun motivo per tornare ad utilizzare Twitter, sebbene si fosse duramente scagliato contro la piattaforma dopo il ban deciso a seguito dell’assalto a Capitol Hill.

Trump, che ha lanciato il suo social network Truth, parlando in un video messaggio alla Republic Jewish Coalition a Las Vegas poche ore prima che il suo account fosse sbloccato, ha affermato che “Truth Social sta andando molto bene, e resterò li”. Durante lo stesso intervento Trump ha comunque elogiato Elon Musk che ha assunto la leadership di Twitter da poche settimane, ma ha specificato che “non vedo alcun motivo per tornare su Twitter. Ha molti problemi, Musk potrebbe farcela a risolvere, ma potrebbe anche non farcela. I problemi che ha la piattaforma sono incredibili”.

Il sondaggio lanciato da Elon Musk su Twitter ha visto prevalere il si con il 51,8% di voti, a fronte di oltre 15 milioni di persone che hanno espresso le loro opinioni. La decisione però è destinata ad andare a vuoto, visto che l’ex Commander in Chief non tornerà a twittare.