Donald Trump ha sofferto più per il ban da Twitter che per le elezioni, secondo sua nipote

Il ban di Donald Trump da Twitter lo ha turbato più della sconfitta alle elezioni presidenziali dello scorso anno. La rivelazione, rilasciata al Business Insider, è della nipote dell'ex Presidente degli Stati Uniti, Mary Trump.

Mary, che di professione fa la psicologa, ha scritto un libro su Donald Trump e la sua famiglia in cui ha fornito un altro punto d'osservazione del controverso presidente.

Secondo la nipote, infatti, la decisione di Twitter di escluderlo in maniera definitiva dalla piattaforma e della PGA di non far disputare i campionati 2022 sui suoi campi da golf lo ha turbato in maniera maggiore rispetto a quanto successo il 3 Novembre 2020, quando ha perso le elezioni contro Joe Biden.

Le motivazioni sono ovvie da capire: come osserva Mary nel libro, infatti, Twitter era per Trump un megafono virtuale che usava per rivolgersi quotidianamente ai suoi elettori, ed il ban lo ha messo di fronte ad una situazione imprevista dal momento che "l'ha costretto a rendersi conto che le persone in realtà non gli prestano attenzione allo stesso modo di prima".

La scelta di Twitter è arrivata a seguito delle proteste al Campidoglio degli USA dello scorso 6 Gennaio, quando un gruppo di assalitori ha fatto invasione nel Congresso. Secondo le indiscrezioni, a spingere sul ban di Trump sono stati i dipendenti di Twitter, ma nei giorni successivi anche altre piattaforme social hanno fatto lo stesso.