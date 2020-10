Donald Trump: 'sono immune al Coronavirus', Twitter gli oscura il messaggio

Per la terza volta nella storia, Twitter ha oscurato un messaggio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa volta il social network si è scagliato contro un tweet in cui l’inquilino della Casa Bianca affermava di essere diventato immune dal Coronavirus.

Pochi minuti dopo la pubblicazione, si è attivato il sistema di fact checking della piattaforma che ha provveduto a nascondere il tweet in quanto violava le regole del sito “sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sulla Covid-19”.

Un portavoce di Twitter ha spiegato che il tweet non è stato rimosso, inquietante quanto proveniente da una personalità che fornisce informazioni d’interesse pubblico, ma l’engagement e visibilità saranno limitati.

Questo nuovo stop arriva a pochi giorni dall’altro tweet di Donald Trump oscurato dal sito di Jack Dorsey. In quel caso il Presidente americano affermava che “il nuovo Coronavirus è meno letale dell’influenza” stagionale.

La Casa Bianca, interpellata da CNET, non ha fornito alcuna risposta in merito alla decisione del social network di oscurare il messaggio del Tycoon.

Le principali piattaforme di social media da inizio pandemia si sono attivate per evitare la propagazione di bufale e fake news sul virus, che soprattutto nei primi giorni hanno anche provocato danni alla salute di molti, come nel caso di quelle relative all'assunzione di candeggina per eliminare il Sars-CoV-2 dal corpo.