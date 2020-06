Donald Trump è stato sospeso da Twitch, chiuso il subreddit più popolare

È una presa di posizione piuttosto forte quella di Twitch, piattaforma di proprietà della statunitense Amazon, e di Reddit, famoso portale social statunitense. Infatti, la prima ha sospeso l'account ufficiale di Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti d'America, mentre la seconda ha bannato alcuni subreddit molto popolari.

Andiamo con ordine, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, Reddit è stata la prima a procedere, andando a chiudere circa 2000 community relative a Donald Trump, compreso il popolare subreddit r/The_Donald (che non era direttamente collegato al Tycoon, ma vedeva la partecipazione di circa 790.000 utenti e nel 2016 aveva "ospitato" un AMA proprio con Trump). La decisione arriva dopo che il popolare portale ha rivisto le sue policy relative ai contenuti, che adesso sono diventate più stringenti per quanto riguarda tutto ciò che "promuove odio".

In seguito alla mossa di Reddit, Twitch ha preso un provvedimento simile, sospendendo l'account ufficiale di Donald Trump per non aver rispettato le "regole di condotta relative all'odio" legate alle policy della piattaforma. La sospensione sembra essere temporanea e il motivo sarebbe riconducibile a delle dichiarazioni infelici riguardanti i migranti messicani effettuate dal Tycoon durante una diretta. Vi ricordiamo che l'account Twitch di Trump è stato creato a ottobre 2019.

Le decisioni di Reddit e Twitch arrivano in un periodo particolarmente duro per gli Stati Uniti d'America, visto il propagarsi delle proteste del movimento Black Lives Matter (legate alla vicenda di George Floyd).