Donald Trump: stretta sull'uso degli smartphone alla Casa Bianca

Regole ferree alla Casa Bianca, per evitare fughe di notizie e scandali. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo a punto una serie di misure per proteggere la riservatezza delle informazioni (e la propria immagine) da speculazioni giornalistiche.

A tal proposito, come riportato dalla stampa americana, è stato completamente vietato l'utilizzo degli smartphone in qualsiasi area classificata della residenza presidenziale. I cellulari non possono essere introdotti in alcun modo, nemmeno se lasciati negli appositi armadietti che costeggiano la Situation Room.

La notizia è stata riportata in anteprima dalla CNN, secondo cui la politica ancora non sarebbe stata resa pubblica. La decisione di adottare la drastica misura sarebbe stata assunta a seguito di alcune rivelazioni fatte da Omarosa Manigault Newman, un'ex collaboratrice di Trump che aveva registrato attraverso il proprio cellulare una conversazione con il capo di gabinetto John Kelly mentre questo si apprestava a licenziarla.

La norma impone inoltre che gli smartphone in dotazione al personale della Casa Bianca siano lasciati negli uffici o in armadietti lontani dai luoghi in cui si tengono conversazioni classificate e top secret. Il timore che il presidente Donald Trump possa essere oggetto di altri scandali e rivelazioni segrete sta aumentando in maniera vertiginosa, con le fughe di notizie che sono ormai uno dei problemi più gravi che sta fronteggiando l'amministrazione.