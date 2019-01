Donald Trump torna in versione villan del Trono di Spade: 'The Wall Is Coming'

Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che lo aveva già fatto lo scorso 3 Novembre, ma il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci è ricascato e si è nuovamente trasformato in un villain del Trono di Spade. Questa volta però non si è affidato a Twitter, come la scorsa volta, ma ad Instagram.

Inutile dire che il post ha rapidamente raggiunto il milione di mi piace, ed il web è letteralmente esploso.

Il fotomontaggio questa volta vede The Donald alle spalle di un grosso claim, scritto utilizzando il font di Game of Thrones, su cui campeggia il motto "The Wall Is Coming", un chiaro riferimento alla costruzione del muro al confine con il Messico.

La pubblicazione, come osservato dalla stampa Americana, è arrivata a pochi minuti dalla conclusione della conferenza stampa a sorpresa (una rarità per l'amministrazione Trump) tenuta a margine dell'incontro con i rappresentanti del Congresso.

Ovviamente non sono mancate le critiche sotto al post, ma in molti ironizzano su questa vera e propria campagna che Donald Trump sta conducendo utilizzando i motti di una delle serie tv più viste degli ultimi tempi. Il motto originale, "The Winter is Coming", è uno dei più popolari legati allo show, e Trump non ha esitato ad utilizzarlo.