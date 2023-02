Donald Trump torna sui social: Meta ripristina gli account Facebook e Instagram del tycoon

Ad un paio di mesi dal ripristino dell'account Twitter di Donald Trump, l'ex-Presidente degli Stati Uniti d'America è tornato anche su Facebook e Instagram. La riapertura degli account social del tycoon è stata decisa da Meta dopo una breve discussione interna, puntellata dalle critiche dei fan e terminata a fine gennaio.

Meta ha bannato Donald Trump dai suoi social, Facebook e Instagram, il 7 gennaio 2021, in risposta all'assalto del Campidoglio di Washington da parte di alcuni manifestanti riuniti ad un comizio dell'allora Presidente uscente, che non ha mai concesso la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del novembre 2020 e che fino all'ultimo ha cercato di ribaltare il risultato del voto popolare.

Le prime discussioni sul reintegro di Donald Trump su Facebook e Instagram sono sorte dentro Meta a inizio gennaio, in seguito al ritorno del tycoon su Twitter per volere di Elon Musk, che in effetti ha ripristinato gli account di numerosi personaggi controversi della politica americana. Già a fine mese, il social diretto da Mark Zuckerberg ha dato il via libera al ritorno di Donald Trump su Facebook e Instagram, dimostrando come le discussioni interne al social siano state tutto sommato brevi.

Oggi, dunque, gli account di Trump sono stati riattivati definitivamente. Tuttavia, Meta ha assicurato che presterà particolare attenzione alle pubblicazioni del profilo, in modo da "evitare la ripetizione delle offese" che hanno accompagnato in primo luogo il suo ban di due anni fa. La mossa di Meta è tutto fuorché inaspettata: già nel 2021, la compagnia aveva annunciato che il ban di Trump sarebbe durato due anni, al termine dei quali la situazione dell'ex-Presidente sarebbe stata rivista.

Al momento, comunque, non è chiaro se Trump voglia effettivamente tornare su Facebook e Instagram. Trump ha infatti lanciato Truth, il "suo" social network all'insegna del free speech: nonostante la piattaforma si sia rivelata un fallimento in termini di utenza, infatti, l'ex-Presidente continua ad utilizzarla come piattaforma di riferimento per le sue comunicazioni.