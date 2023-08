Donald Trump torna su Twitter dopo oltre 2 anni: pubblicata la foto segnaletica

A pochi mesi dall’annuncio del ripristino dell’account di Donald Trump su Twitter da parte di Elon Musk, ed a svariati anni dall’ultimo tweet, l’ex presidente degli Stati Uniti è tornato sul social network ora noto come X.

Nella serata italiana di ieri, l’ex inquilino della Casa Bianca si è costituito nel carcere della contea di Fulton per rispondere ad oltre una dozzina di accuse relative ai presunti tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 in Georgia. Al termine delle procedure, nel corso del quale Trump è stato formalmente incriminato, Donald Trump ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter il primo post dell’8 Gennaio 2021, qualche giorno dopo l’assalto a Capitol Hill.

Trump ha infatti caricato la foto segnaletica scattagli dagli agenti di polizia, che è diventata rapidamente virale e soprattutto negli Stati Uniti è finita sulle prime pagine di tutti i principali giornali ed organi d’informazione dal momento che mai prima d’ora era successa una cosa del genere ad un Presidente.

Dal ban da parte di Twitter, Facebook e co, Donald Trump ha iniziato ad utilizzare esclusivamente la sua piattaforma di social media Truth Social che però secondo quanto trapelato non ha registrato il riscontro sperato. Non è chiaro se a questo punto intenda tornare in pianta stabile su X o meno.