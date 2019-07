Donald Trump potrebbe tornare a combattere in WWE Smackdown Live

Immaginatevi il presidente degli USA che combatte in una puntata di WWE Smackdown Live. Fantascienza, direte voi. Peccato che questo potrebbe succedere molto presto, visto che, stando a diverse fonti internazionali, Donald Trump starebbe discutendo con Vincent Kennedy McHanon, CEO della WWE, su un suo possibile ritorno nel mondo del wrestling.

Per chi non lo sapesse, Donald Trump ha infatti già effettuato alcune apparizioni nelle trasmissioni della WWE in passato. In particolare, nel 2007, quindi dieci anni prima di diventare Presidente degli Stati Uniti d'America, il Tycoon aveva steso proprio Mr. McHanon nell'ambito della storyline legata a WrestleMania 23. Insomma, Trump non è di certo nuovo a queste apparizioni in WWE e a quanto pare è anche amico del CEO dell'azienda.

Durante gli ultimi anni, gli appassionati della WWE hanno espresso più volte il desiderio che l'attuale Presidente degli USA tornasse nel mondo del wrestling. Per questo motivo, i rumor che si stanno diffondendo online nelle ultime ore potrebbero essere più veritieri del previsto. In particolare, sembra che il team di Trump voglia un ruolo di spicco per il Tycoon all'interno di una delle prossime puntate di WWE SmackDown Live che verranno trasmesse da FOX. D'altronde, Donald Trump fa parte della WWE Hall of Fame dal 2013.

Un altro aspetto interessante è il fatto che, nel 2008, anche Barack Obama aveva partecipato a una puntata di Monday Night Raw, ma in un segmento pre-registrato. Ebbene, a quanto pare Trump vuole "superare" il suo precedessore anche da questo punto di vista, probabilmente diventando parte attiva dello show. Staremo a vedere.