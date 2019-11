Donald Trump si trasforma in Rocky su Twitter: il fotomontaggio è già virale

Dopo essersi trasformato nel villain di Game of Thrones, Donald Trump colpisce ancora. In un tweet inviato nella notte italiana, poco prima della Festa del Ringraziamento, Mr. President ha pensato bene di pubblicare un bizzarro fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Rocky Balboa. Inutile dire che il tweet è già diventato virale negli States.

A divertire i fan il fatto che Trump abbia pubblicato la fotografia senza alcun tipo di commento e completamente fuori contesto. E sebbene siano passate diverse ore dal tweet, il mistero rimane: alcuni sostengono che potrebbe trattarsi di un messaggio indirizzato ai suoi detrattori e candidati democratici, a cui di recente si è aggiunto Michael Bloomberg.

Per altri invece Trump, da grande fan di Rocky, ha semplicemente voluto celebrare l'anniversario dal lancio di Rocky IV negli Stati Uniti, avvenuto proprio il 27 Novembre del 1985.

Negli Stati Uniti si parla anche di una citazione che Trump ha pronunciato durante un comizio a Sunrise, in Florida, nel corso del quale ha raccontato un aneddoto secondo cui durante una visita un medico l'avrebbe invitato a "togliere la camicia per mostrare lo splendido torace, perchè non ne abbiamo mai visto u no come il suo".

Le teorie sono tante, e Trump sembra aver raggiunto ancora una volta il suo obiettivo: far parlare di se.