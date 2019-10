Donald Trump starebbe utilizzando un brano senza permesso per la sua campagna

La campagna per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 è già iniziata e ovviamente anche il team di Donald Trump sta pubblicizzando il suo candidato. Tuttavia, a quanto pare le pubblicità dedicate al Tycoon starebbero utilizzando della musica coperta da copyright senza permesso.

Infatti, come riportato anche da Gizmodo, alcuni contenuti pubblicitari pubblicati su Facebook e finanziati dal team di Trump contengono la canzone "Life & Music (feat. Big Tone)" dell'artista Rogiers, brano pubblicato originariamente nel 2008 e disponibile anche su YouTube. Ebbene, l'etichetta discografica Fibby Music Group, che detiene i diritti della canzone, ha accusato Donald Trump di non aver chiesto il permesso e, di conseguenza, di non aver pagato la licenza per utilizzare il brano.

Alcuni utenti avevano già intuito che ci fosse qualcosa di strano, visto che l'artista Rogiers in passato ha condiviso più volte sul suo profilo Twitter alcuni contenuti non esattamente favorevoli in merito all'operato di Donald Trump e soci. Insomma, difficilmente Rogiers avrebbe permesso al Tycoon di utilizzare un suo brano per farsi pubblicità.

Ai microfoni di Gizmodo, un portavoce di Facebook ha dichiarato: "Abbiamo messo in atto una serie di misure per aiutare i titolari dei diritti a proteggere le loro proprietà intellettuali su Facebook. Le segnalazioni possono essere effettuate qui". Il team di Trump non ha invece ancora commentato ufficialmente la vicenda.