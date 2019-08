Donald Trump vieta Huawei nelle agenzie governative, ora è ufficiale

A partire dal 13 agosto 2019, Huawei sarà ufficialmente bandita dagli uffici governativi degli Stati Uniti. A qualche mese di distanza dal decreto di Donald Trump, il Governo Americano ha formalizzato le regole contro il produttore cinese.

Nonostante l'allentamento delle sanzioni annunciato in occasione del G20, il produttore cinese uscirà dalle agenzie statali, salvo esenzioni che l'esecutivo si è riservato di concedere.

Nella giornata di ieri gli States hanno formalizzato le misure che regoleranno il commercio tra le società cinesi, tra cui Huawei , ZTE, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company e Dahua Technology Company e le agenzie federali statunitensi. I provvedimenti erano già stati menzionati nel National Defence Authorization Act di Donald Trump, ma la prossima settimana entreranno ufficialmente in vigore.

Tra pochi giorni quindi le società inserite al NDAA non potranno più fornire attrezzature ad un'agenzia federale degli Stati Uniti. Le deroghe possono essere concesse a condizioni specifiche, e saranno valide per un periodo massimo di due anni e legate alla buona volontà del capo di una determinata agenzia federale o del direttore dei servizi d'intelligence nazionali. Il segretario commerciale del governo Trump, Wilbur Ross, ha però sottolineato che "il Dipartimento rilascerà licenze solo quando non vi è alcuna minaccia alla sicurezza nazionale", il che lascia intendere che non saranno concesse facilmente.