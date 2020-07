Donald Trump vuole bannare TikTok per vendicarsi con la Cina per il Coronavirus

Si ritorna a parlare del possibile ban di TikTok negli USA, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del segretario di stato Mike Pompeo. Il Presidente Donald Trump, ha confermato le intenzioni ed ha anche spiegato le motivazioni che si celano dietro questa idea.

Intervistato dalla stampa americana, il Presidente Donald Trump ha confermato che l'amministrazione sta prendendo in considerazione l'idea per punire la Cina per il Coronavirus, che ha avuto origine nella città di Wuhan prima di diffondersi a livello globale con la pandemia che purtroppo abbiamo avuto modo di conoscere.

"E' qualcosa a cui stiamo pensando" ha confermato Trump, il quale ha affermato a Bloomberg che "si tratterebbe di una decisione importante" prima di fare un rimando al Coronavirus. "Guardate ciò che è successo alla Cina con questo virus, quello che hanno fatto al paese ed a tutto il mondo è vergognoso", salvo poi continuare che il ban di TikTok è una delle tante opzioni che sta prendendo in considerazione per punire la nazione del dragone per il Coronavirus.

Le posizioni di Donald Trump sulla Cina ed il Coronavirus sono note a tutti: a più riprese l'ha definito "il virus cinese" ed ha accusato l'OMS di aver mentito ed insabbiato il tutto. Quest'oggi sono arrivate le dichiarazioni dell'OMS sulla diffusione del Covid-19 per via aerea.