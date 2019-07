Donald Trump vuole liberare il rapper A$AP Rocky dal carcere

Il sodalizio tra Donald Trump e i rapper americani continua a farsi sempre più importante. Dopo aver parlato e analizzato la situazione con Kanye West, il presidente degli Stati Uniti d'America sembra aver preso a cuore la questione dell'incarcerazione di A$AP Rocky.

Per chi non lo sapesse, A$AP Rocky è uno dei rapper più in vista dell'attuale scena americana. Per farvi degli esempi concreti, il suo tormentone "Praise The Lord (Da Shine)" conta oltre 184 milioni di visualizzazioni su YouTube, al momento in cui scriviamo. Tuttavia il 30enne, che oltre ad essere un rapper è anche un modello e un produttore discografico, è recentemente stato al centro di diversi problemi giudiziari, che hanno portato alla sua incarcerazione in Svezia, dove, stando a quanto riportato dalla BBC, rimarrà per almeno un'altra settimana.

Le accuse sono di aggressione: tutto è iniziato il 30 giugno 2019, quando i media svedesi hanno iniziato a riportare la notizia che A$AP Rocky sarebbe stato coinvolto in una rissa prima dell'esibizione allo SMASH Festival di Stoccolma. Il video che ritrae l'aggressione, ripreso con un cellulare da una persona presente all'evento, è diventato virale dopo essere stato pubblicato dal noto sito americano TMZ.

Il rapper ha successivamente scritto che il ragazzo al centro della rissa avrebbe "colpito in faccia la security con le cuffiette e seguito il team". Questo non è però bastato a evitare l'incarcerazione di A$AP Rocky. Tuttavia, lo stesso TMZ ha in seguito riportato che il rapper sarebbe attualmente sottoposto a "condizioni inumane" e quindi molti colleghi hanno iniziato a esprimere preoccupazione in merito alla salute dell'artista.

Per questo motivo, Donald Trump e il rapper Kanye West si sono incontrati per discutere in merito all'accaduto. Dopo la discussione tra i due, il presidente degli Stati Uniti d'America ha scritto su Twitter: "Ho appena parlato con Kanye West riguardo all'incarcerazione del suo amico A$AP Rocky. Chiamerò il talentuoso Primo Ministro svedese per vedere cosa possiamo fare per aiutare A$AP Rocky. Così tante persone vorrebbero vedere questo fatto risolto rapidamente!".