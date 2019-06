Donald Trump vuole trovare gli alieni, anche se crede non esistano

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di recente ha risposto ad alcune domande degli giornalisti che gli chiedevano delucidazioni sulla posizione degli States sulla ricerca degli alieni, alla luce degli avvistamenti di UFO da parte dei piloti americani. Trump ha affermato che il Governo vuole cercarli, anche se secondo lui "non esistono".

La risposta è arrivata nel corso di una sessione di Q&A con la stampa, in cui Trump è apparso diretto sul tema ed ha affermato senza mezzi termini che non crede nella presenza di ET. Nonostante ciò però il numero uno della Casa Bianca ha comunque rivelato di aver "letto, visto e sentito" delle recenti segnalazioni di oggetti volanti non identificati da parte dell'aviazione americana, e per questo "li stiamo cercando. Se dovessimo trovarli sarei il primo a saperlo".

La notizia arriva dopo che lo scorso Aprile la Marina degli Stati Uniti ha diramato una serie di nuove linee guida sulla segnalazione di oggetti volanti non identificati. In passato però anche esponenti del Congresso avevano fatto pressioni sulla Casa Bianca affinchè gli Stati Uniti siano in prima linea qualora dovessero esserci delle evidenze dirette della possibile esistenza di vita extraterrestre.

Ad oggi non sono arrivate indicazioni da questo fronte, ma le parole di Trump sono quanto mai esplicative.