Donda di Kanye West, quanti streaming ha fatto registrare al day one? Che record!

Gli appassionati del genere rap non stanno parlando d'altro: "Donda" di Kanye West è uscito. No, non stiamo scherzando: l'album è ufficialmente disponibile sulle varie piattaforme di streaming. In questo contesto, è interessante analizzare i risultati delle prime 24 ore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Chart Data e ANSA, il decimo album in studio del rapper, regista, produttore discografico, cantautore, stilista, politico e beatmaker statunitense (potete pure controllare su Wikipedia, ha realmente fatto tutto ciò) è il terzo album più ascoltato di sempre su Apple Music nelle prime 24 ore. Tra l'altro, "Donda" ha scalato la classifica degli album del noto servizio di streaming in ben 152 Paesi, facendo segnare un record.

A quanto ammonta il numero di streaming del day one su Apple Music? 60 milioni solo negli USA. Ricordiamo che, in seguito a svariati rinvii e diverse trovate nel tipico stile di "Ye", l'atteso album "Donda" alla fine è stato rilasciato domenica 29 agosto 2021. I nomi importanti coinvolti non mancano di certo, da The Weeknd a Travis Scott, passando per Jay-Z, Young Thug e molti altri. Insomma, finalmente tutti possono ascoltare l'album. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: "Donda" è su Spotify e anche lì ha fatto registrare un record di stream in un giorno con 95 milioni di streaming globali.

Sommando gli ascolti di Apple Music e Spotify, arriviamo a numeri realmente impressionanti. Insomma, alla fine la strategia di marketing adottata da "Ye" sembra aver funzionato.