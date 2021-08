Donda, quando uscirà l'album di Kanye West? C'è il terzo evento

Il rapper statunitense Kanye West è sicuramente una figura atipica. Basti pensare al fatto che può essere definito anche un regista, stilista, produttore discografico, cantautore, beatmaker e persino politico. In passato si è fatto vedere a più riprese con Renzo Rosso di Diesel: piccola chicca per noi italiani.

Insomma, da una star di questo tipo bisogna aspettarsi di tutto (e infatti in passato ne ha combinate di tutti i colori, ma in questa sede ci concentreremo sulla musica). In questi giorni sta facendo discutere la pubblicazione, o meglio la non ancora avvenuta pubblicazione, dell'album "Donda". Kanye West ha promesso a più riprese di rilasciare quest'ultimo, organizzando anche dei "listening party", salvo poi annunciare svariati rinvii.

I ritardi nella pubblicazione da parte dell'artista ormai non sorprendono più, vista la lunga lista di album che in passato non sono arrivati nella giornata originariamente prevista. Questa volta, però, le scelte di Kanye stanno attirando particolarmente l'attenzione, anche per via del fatto che online circolano parecchi brani (come fatto notare da ESSE MAGAZINE su Instagram).

Il motivo è da ricercarsi nei "listening party" organizzati da Kanye West: l'artista ha fatto ascoltare, in collaborazione con Apple Music, alcune canzoni non ancora rilasciate al pubblico. Ovviamente, il tutto ora circola online. In parole povere, parte di "Donda" è già di fatto "disponibile".

In questo contesto, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac (la fonte originale è Variety), il rapper ha annunciato un terzo "listening party", che si terrà il 26 agosto 2021. A questo punto, non è chiaro quando l'album "Donda" verrà effettivamente rilasciato a livello ufficiale, ma quel che è certo è che la strategia di marketing adottata da West sta funzionando.