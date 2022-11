Donna di 36 anni ha il cancro 12 volte, e i suoi geni mostrano qualcosa di mai visto prima

Sulla rivista Science Advances gli scienziati hanno riportato il caso di una donna che ha avuto 12 diversi tipi di tumore prima dei 36 anni e hanno deciso di fare degli esami approfonditi per capire il motivo di questa suscettibilità.

La storia clinica della paziente parla da sé: è stata curata per la prima volta per il cancro all'età di due anni, poi all'età di 15 anni le fu diagnosticato un cancro al collo dell'utero; a 20 anni venne rimosso chirurgicamente un tumore alle ghiandole salivari, mentre un anno dopo subì un altro intervento per rimuovere un sarcoma di basso grado.

In totale, la donna ha avuto 12 tumori, di cui cinque maligni. Così gli scienziati - con il permesso della paziente - hanno prelevato campioni di sangue e utilizzato il sequenziamento del DNA unicellulare per esaminare le mutazioni genetiche all'interno delle singole cellule. La scoperta degli esperti li ha stupiti: questa donna aveva una mutazione unica che la rendeva più incline ai tumori.

Stiamo parlando di una mutazione in entrambe le copie del gene MAD1L1, caratteristica sconosciuta negli esseri umani. Il gene MAD1L1 è infatti responsabile di un meccanismo chiave che aiuta ad allineare i cromosomi prima che una cellula si divida, ma questa è la prima volta che si scopre che entrambe le copie del gene riescano a dar vita a questo particolare cambiamento.

"Non capiamo ancora come questo individuo possa essersi sviluppato durante la fase embrionale, né avrebbe potuto superare tutte queste patologie", afferma Marcos Malumbres, biologo molecolare, coautore e capo del Cell Division and Cancer Group presso il Centro nazionale spagnolo di ricerca sul cancro.

Nel paziente la mutazione stava causando una disfunzione della replicazione cellulare e stava creando cellule con un numero diverso di cromosomi. Circa il 30-40% dei suoi globuli, infatti, aveva un numero anomalo di cromosomi. Lo studio approfondito di questa paziente ha scoperto una "risposta immunitaria potenziata" che "potrebbe fornire nuove opportunità per la gestione clinica di questi pazienti."

A proposito, ultimamente si stanno facendo dei grandi passi avanti nella lotta contro i tumori, tra terapie e nuovi farmaci.