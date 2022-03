Donna afferma di essere stata pagato 1000 dollari per avere pubblicità nei suoi sogni

Il futuro del marketing sarà la pubblicità nei sogni? Una donna ha dichiarato di aver preso parte a un esperimento in cui Coors, una compagnia che vende birra, è riuscita ad "infiltrarsi" all'interno dei sogni proponendo della pubblicità.

Questa bizzarra storia è stata raccontata da The Hustle. La protagonista è Bobbi Gould che insieme al suo ragazzo nel 2021 ha affermato di aver risposto a uno strano annuncio su Craigslist di un "grande marchio" disposto a pagare 1.000 dollari per "dormienti volontari". La coppia, dopo aver risposto all'annuncio, è stata indirizzata a un magazzino a Los Angeles.

Qui, insieme a una dozzina di altri volontari, i due sono stati collegati alle apparecchiature di monitoraggio del cervello supervisionati da scienziati ed esperti in pubblicità. I soggetti sono stati invitati a guardare un video che presentava i prodotti Coors, tra cascate e paesaggi della giungla, e gli è stato chiesto di provare ad addormentarsi mentre ascoltavano l'audio del video.

Effettivamente, Gould ha riferito di aver attuato una serie di "strani sogni riguardanti i prodotti Coors". In uno di questi sogni, la donna ha sognato di essere "su un pogo stick che saltava in giro con i prodotti Coors", mentre "in un altro, ero su un aereo a far cadere lattine di Coors sulle persone mentre mi applaudivano".

Non è la prima volta che viene attuato uno studio del genere: nel 2021 Science Magazine ha riferito che Coors, insieme ad altri grandi marchi come Xbox e Burger King, stavano lavorando con gli scienziati per "ingegnerizzare" gli annunci nei sogni dei volontari utilizzando audio e video. Insomma, sembra qualcosa di altamente fantascientifico ma anche assurdamente spaventoso.

A proposito, sapete che adesso è possibile comunicare con chi sta sognando?