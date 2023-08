Questa donna cerebralmente morta ha partorito: com'è possibile?

Oggi parliamo di un caso clinico pubblicato sulla rivista Cureus dai ricercatori dell'Università della Florida, che ha sicuramente dell’incredibile. Una donna incinta dichiarata cerebralmente morta, ha ugualmente partorito dopo 11 settimane. È realmente possibile?

Dopo aver visto i gemelli nati a distanza di 26 minuti, questa volta parliamo di un caso tanto bello quanto bizzarro. La donna di 31 anni era incinta di 22 settimane quando si è presentata in pronto soccorso in seguito ad un forte e improvviso mal di testa. Dopo poco tempo, ha iniziato ad avere convulsioni che l’hanno portata a perdere conoscenza.

"I risultati della scansione soddisfacevano i criteri di medicina nucleare per la 'morte cerebrale' e il paziente è stato dichiarato morto il giorno del ricovero", scrivono gli autori dello studio.

Ulteriori analisi hanno poi rivelato la diagnosi corretta: improvvisa emorragia cerebrale. A questo punto, nasce la decisione peculiare ma non così insolita come si potrebbe pensare.

"Dopo un incontro multidisciplinare con neurochirurghi, specialisti di terapia intensiva neonatale, ostetrici, nonché team legali, etici e di assistenti sociali, la famiglia del paziente ha espresso il desiderio di mantenere la gravidanza e riportare il feto alla vitalità continuando il supporto somatico del paziente", afferma lo stesso team.

Da una recente revisione sistematica, emerge infatti come esistano addirittura 35 casi di donne incinte che sono morte cerebralmente ed hanno ugualmente portato a termine la gravidanza. Di queste, ben 27 si sono concluse con un parto vivo, nella stragrande maggioranza dei casi con parti cesarei. Naturalmente, l’età gestazionale al momento della diagnosi di morte cerebrale rappresenta il principale predittore dell’esito della gravidanza. Nonostante questo numero faccia ben sperare, non si tratta di una condizione semplice da gestire.

Oltre a posizionare la madre su un ventilatore e inserire un sondino per l’alimentazione nasogastrica, è stato anche necessario monitorare costantemente i livelli di tiroxina e la pressione sanguigna. Inoltre, sono scoppiate anche diverse infezioni che hanno causato una polmonite, richiedendo la somministrazione di antibiotici.

Ciononostante, il bambino è però nato alla trentatreesima settimana di gestazione grazie ad un parto cesareo, senza alcuna complicazione. Una volta venuto alla luce, il supporto vitale della madre è stato inevitabilmente interrotto.

Dopo aver imparato quel sia il luogo in cui nascono più gemelli al mondo, questi dati positivi non devono trarci in inganno. Si potrebbe infatti trattare di un bias di pubblicazione che consiste nel tenere maggiormente in considerazione gli eventi "degni di pubblicazione", non considerando tutti gli esiti negativi che potrebbero (probabilmente) essere di gran lunga superiori.