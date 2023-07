Una donna è stata colpita da un meteorite... mentre beveva un caffè

Arriva direttamente dalla Francia e più precisamente dalla regione dell’Alsazia, una notizia che ha realmente dell’incredibile. Una donna è stata letteralmente colpita da un meteorite mentre... beveva un semplice caffè in terrazza con un’amica.

"Ho sentito un grande ‘pum’ provenire dal tetto accanto a noi. In pochi secondi, ho sentito una botta sulle costole. Pensavo fosse un animale come un pipistrello", ha raccontato la protagonista di questa bizzarra ma reale vicenda.

Dopo aver visto il meteorite tornato sulla Terra e per quanto possa sembrare di trovarsi in un vero e proprio film comico e surreale, l’oggetto misterioso in questione era un "normalissimo meteorite". Ma quanto è probabile che un simile evento accada?

Secondo l’Inaf, ovvero l’Istituto Nazionale di Astrofisica, ogni giorno il campo gravitazionale della Terra "cattura" almeno un meteorite di dimensioni variabili nella propria atmosfera. Successivamente, potrà distruggersi immediatamente, oppure potrà giungere sino alla superficie proprio in base alle dimensioni più o meno grandi del corpo. Ciononostante, le probabilità di venirne colpiti non sono però così tante.

Parliamo infatti delle stesse possibilità che si hanno nel vincere per due volte consecutive alla lotteria o di riuscire a far uscire ben 44 volte (consecutive) testa nel celebre lancio della monetina. Ma siamo sicuri si tratti di un misterioso oggetto extraterrestre?

Decisamente si, poiché a confermare la sua natura è stato il geologo Thierry Rebmann, che a seguito di diverse e scrupolose analisi ha individuato tracce di ferro e silicio al suo interno, perfettamente in linea con la composizione dei classici meteoriti.

Morale della favola? Nonostante la caffeina sia importante per alcune patologie, talvolta sarebbe il caso di tenere gli occhi al cielo mentre beviamo il nostro amato caffè in giardino… non si sa mai cosa potrebbe capitare!