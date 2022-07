Una donna ha creato indisturbata per 10 anni anni storie false su Wikipedia

Una misteriosa collaboratrice cinese di Wikipedia nota con lo pseudonimo di "Zhemao" ha inserito sulla piattaforma centinaia di storie russe che si sono rivelate essere totalmente false e inventate. La cosa più incredibile (e grave) è che l'utente ha agito indisturbata per 10 anni prima che fosse scoperta.

A scoprire le vicende è stato un romanziere fantasy chiamato "Yifan". Quest'ultimo stava cercando ispirazione sull'enciclopedia online quando si è imbattuto, improvvisamente, in delle storie russe che sembravano essere un "po' strane", come una presunta "guerra per delle miniere tra il principato di Tver, uno stato indipendente dal XIII al XV secolo, e Mosca" (che potrete osservare in calce alla notizia).

Insospettito da queste parole, lo scrittore decide di andare sulla pagina di Wikipedia in russo per cercare queste informazioni e, ovviamente, non ha trovato nulla di tutto ciò. Zhemao avrebbe miscelato sapientemente fatti realmente accaduti con storie totalmente inventate. "Personaggi che non esistono nel wiki inglese-russo appaiono nel wiki cinese e questi personaggi sono mescolati con personaggi storici reali in modo che non si possa distinguere il reale dal falso", afferma Yifan.

Dopo che lo stratagemma è stato notato, Zhemao ha pubblicato delle "scuse" pubbliche. "Come si suol dire, per dire una bugia, devi dire più bugie", si legge nelle affermazioni. "Ero riluttante a cancellare le centinaia di migliaia di parole che avevo scritto, ma di conseguenza ho perso milioni di parole e una cerchia di amici accademici è crollata."

A proposito, ecco a voi due storie talmente assurde che sembrano essere false, ma sono vere.