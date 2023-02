Donna dichiarata morta viene trovata viva all'interno di una sacca per cadaveri

L'idea di essere "sepolti vivi" per sbaglio è terrificante e mette paura a tutti fin dall'antichità (dove venne escogitato un modo peculiare per segnalare la propria rinascita) e recentemente l'esperienza è stata vissuta in prima persona da una donna di 66 anni che ha trascorso quasi 50 minuti chiusa in un sacco per cadaveri.

Dichiarata morta alle 6 del mattino del 3 gennaio presso il Glen Oaks Alzheimer's Special Care Center di Urbandale, Iowa, la paziente era stata ricoverata con demenza precoce, ansia e depressione allo stadio terminale. Il rapporto - redatto da medici e infermieri - affermava che la donna non aveva più polso e non dava segni di vita.

Dopo qualche ora - esattamente alle 7:38 - è arrivato il direttore delle pompe funebri che ha raccolto il corpo esamine all'interno di una sacca per cadaveri e l'ha portato all'obitorio, pronto per essere preparato per il funerale... che non è stato effettuato quel giorno! Questo perché il personale della struttura si è preso sicuramente uno spavento quando alle 8:30, dopo aver aperto la cerniera della sacca, ha visto il petto della paziente che si muoveva energicamente.

Sebbene stesse ancora respirando e gli operatori fossero in grado di registrare un polso, non c'era alcun movimento degli occhi e nessuna risposta verbale o motoria (molto probabilmente a causa delle condizioni terminali del soggetto). L'ospizio dove era tenuta la donna è stato multato di 10.000 dollari, il massimo consentito dalla legge dell'Iowa, per due violazioni statali, ma la paziente è morta due giorni dopo, questa volta in una situazione sicuramente più dignitosa e circondata dall'affetto dei propri cari.

Che ci crediate o no, questa non è la prima volta che una persona si risveglia all'obitorio dopo essere stata data per morta.