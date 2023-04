Donna esegue un taglio cesareo su se stessa: sopravvive e fa nascere suo figlio

Dopo il medico che è riuscito ad operarsi di appendicite da solo, c'è un'altra grande storia simile e per certi versi ancora più incredibile. Nel 2003 una madre di 40 anni di nome Inés Ramírez Pérez è stata ricoverata in ospedale dopo aver eseguito un parto cesareo autoinflitto, ma fortunatamente madre e figlio sono sopravvissuti.

La paziente viveva in una capanna in un piccolo villaggio situato nelle montagne del sud del Messico, che non aveva elettricità, acqua corrente o servizi igienici. Due anni prima la donna aveva perso un bambino e quindi dopo 12 ore di travaglio senza l'aiuto di altri adulti, decise di prendere in mano la situazione e far nascere da sola suo figlio.

"Non potevo più sopportare il dolore", ha affermato al Sydney Morning Herald durante un'intervista Pérez. "Se il mio bambino stava per morire, allora ho deciso che avrei dovuto morire anch'io. Ma se stava per crescere, l'avrei visto crescere e sarei stata con mio figlio."

Con l'aiuto di tre shot di superalcolici e un coltello da cucina, la donna è riuscita dopo un'ora a far nascere suo figlio con un parto cesareo (ma quanti bimbi si possono avere al massimo?). Il bambino stava bene e dopo l'arrivo di un'infermiera, che presumibilmente era già stata chiamata ma era in ritardo a causa della lontananza del villaggio, la pelle è stata saturata usando un normale ago da cucito e filo di cotone.

La madre è stata poi portata all'ospedale più vicino, a circa otto ore di distanza, e una volta in ospedale l'équipe chirurgica si è assicurata che non ci fossero complicazioni. Dieci giorni dopo l'operazione, la paziente si è ripresa ed è stata dimessa dall'ospedale. Questa è la prima volta che viene riportato un caso del genere, ma come sottolineano i medici sull'International Journal of Gynecology and Obstetrics è ESSENZIALE rivolgersi a dei medici in questi casi.

Le vicende, però, sono davvero incredibili e per fortuna ci raccontano un lieto fine.